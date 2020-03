Valence, le C24 Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche communique

VALENCE

Communiqué du C24 - Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche : Le C24 informe

Le bureau du C24 Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche, organe représentatif de la communauté arménienne de Valence et région s’était réuni lundi 9 mars à la Maison de la Culture Arménienne de Valence pour la préparation des manifestations du 105e anniversaire du génocide arménien.

Le C24 qui appelait également toutes les associations membres du C24 à une réunion d’information et de présentation du programme du 105e anniversaire de la commémoration du génocide, jeudi 26 mars à 19 heures à la Maison de la Culture Arménienne de Valence, 2 rue de la Manutention.

Néanmoins, en raison de l’épidémie du coronavirus et du respect strict des directives sanitaires, le C24 indique que la réunion du jeudi 26 mars est annulée. Le confinement obligatoire doit être respecté et le C24 vous encourage à respecter scrupuleusement les consignes du gouvernement. Soyons solidaires pour faire face à cette « guerre » contre le coronavirus.

Le C24 vous informera dès que possible sur les nouveaux développements de l’actualité.

Le bureau du C24