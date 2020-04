THÉÂTRE L’ACTE 12 - Parce qu’ils sont arméniens

Parce qu’ils sont arméniens : Par la Compagnie de l’Ourag’enchant’é au Théâtre L’Acte 12 Marseille le 7 février 2020 . Une pièce de Pinar Selek, Adaptation mise en scène Alexis Bertin ,jeu et musique, Lorianne Cherpillod et Mathilde Soutter ,création lumière Adrien Laneau.Suivi d’un débat avec le public en présence de Pinar Selek et Alexis Bertin.

Le génocide arménien a un siècle.

Pinar Selek, sociologue, romancière et militante Turque, nous fait vagabonder, non sans frémissements, dans l’histoire de la Turquie, de ses minorités, mais aussi dans des vies singulières aux destins souvent tragiques.

Au fil des souvenirs et des rencontres, elle questionne les tabous de la société turque contemporaine à travers un récit tantôt poétique, tantôt militant.

Au-delà de la question arménienne, c’est le témoignage sensible et autocritique de l’auteure, qui partage ses doutes et interroge notre rapport à l’Histoire et notre responsabilité vis-à-vis de celle-ci.

Sur scène, deux comédiennes-musiciennes prendront la parole pour raconter le combat et l’espoir de cette femme. Une parole à deux voix, tantôt parlée, tantôt chantée. Portée par les accents envoûtants de musiques traditionnelles turques et arméniennes.

Au-delà de son histoire, c’est un témoignage puissant et humaniste, dont les mots résonnent dans nos sociétés où les minorités doivent encore trop souvent vivre dans l’ombre.