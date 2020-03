Alain Altinoglu appelle musiciens et chanteurs à partager leur musique via les réseaux sociaux en ces temps difficiles

Notre Directeur musical Alain Altinoglu appelle musiciens et chanteurs à partager leur musique via les réseaux sociaux en ces temps difficiles. Plus que jamais, la musique fait rêver, nous unit, nous réconforte et c’est pourquoi la Monnaie vous offre sept de ses productions en streaming gratuit sur son site Internet !

www.demunt.be/streaming

Muziekdirecteur Alain Altinoglu roept muzikanten en zangers op om zoveel mogelijk muziek met de wereld te delen op sociale media. Omdat muziek vandaag meer dan ooit doet dromen, troost en verbindt, stelt de Munt alvast zeven opera’s gratis beschikbaar op zijn website !