Discothèques, centres commerciaux, bars : des espaces publics fermés en Arménie

Des centres commerciaux, des bars, des discothèques et un certain nombre d’autres installations de divertissement ont été fermés dimanche en Arménie, alors que le nombre de nouveaux cas de coronavirus atteignait 190 dans le pays du Caucase du Sud.

Les autorités arméniennes ont déclaré que ces limitations resteraient en place pendant tout le reste de l’état d’urgence nationale décrété pour un mois le 16 mars.

Le vice-Premier ministre Tigran Avinian, coordinateur de l’état d’urgence, a expliqué samedi soir que l’interdiction s’appliquerait à plusieurs types d’activités économiques et resterait en vigueur jusqu’au 14 avril. Ceux-ci comprennent : les centres commerciaux, à l’exception de ceux destinés au commerce de détail des aliments, des boissons, des boissons alcoolisées et des produits du tabac ; les bars, boîtes de nuit, pistes de danse ; les lieux de projections de films ; les casinos ; les bookmakers et bureaux de jeux.

Deux des plus grands centres commerciaux d’Erevan - Yerevan Mall et Dalma Garden Mall - ont déjà été fermés depuis le 16 mars suite à leurs propres décisions de réduire le risque de propagation du virus hautement contagieux et potentiellement mortel.

Le ministre de la Santé, Arsen Torosian, a rapporté le 21 mars qu’un deuxième patient s’était rétabli du coronavirus en Arménie.

Dans un post sur Facebook, le ministre a écrit que le patient serait sorti de l’hôpital après un test négatif pour COVID-19. « J’exhorte le reste de nos concitoyens à respecter toutes les mesures de protection individuelle, ainsi que les règles de l’état d’urgence », a ajouté le ministre.

Le premier patient atteint de coronavirus déclaré guéri en Arménie est sorti de l’hôpital en début de semaine dernière. Les autorités ont révélé qu’il s’agissait d’un homme de 29 ans hospitalisé le 1er mars après avoir été évacué d’Iran.

Samedi, le ministre Torosian a affirmé que l’Arménie avait 11 patients atteints de Coronavirus diagnostiqués avec une pneumonie. Il a précisé que trois patients avaient besoin de soins intensifs, mais a ajouté qu’aucun des patients n’était en danger critique.

Des centaines de personnes restent en quarantaine ou en auto-quarantaine. Vendredi, le Parlement a adopté à l’unanimité un ensemble d’amendements rédigés par le gouvernement prévoyant une responsabilité administrative et pénale pour avoir violé l’exigence d’isolement et d’auto-isolement. En vertu du projet de loi, qui doit encore être approuvé en deuxième et dernière lecture aujourd’hui lundi 23 mars, les personnes qui enfreignent les exigences correspondantes seront passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à 1000 $ ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans si leurs actes entraînent une infection de masse.