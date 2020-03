Alecko Eskandarian ancien international des Etats-Unis est fan du FC Noa en Arménie

Alecko Eskandarian (37 ans) l’ancien attaquant de Los Angeles Galaxy et de la sélection nationale des Etats-Unis est l’un des meilleurs soutiens du club du championnat d’Arménie le FC Noa (Noé) à Erévan. Information communiquée par Artur Sahakyan le directeur du FC Noa. « L’un des meilleurs footballeurs de la MLS et de la sélection américaine, Alecko Eskandarian est l’un des supporters du FC Noa » a écrit Artur Sahakyan sur le site du club arménien. Alecko Eskandarian, fils de l’international iranien et du Cosmos de New York, Andranik Eskandarian, avait arrêté sa carrière professionnelle à 27 ans suite à des problèmes physiques.

Krikor Amirzayan