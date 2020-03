Décès de l’ancien sénateur Jacques Oudin

Nous apprenons avec une vive tristesse le décès de l’ancien sénateur de Vendée (19886-2004), Jacques Oudin, emporté par le Covid-19 vendredi 20 mars. Il avait 80 ans.

Jacques Oudin avait été un fervent défenseur de la cause arménienne, notamment aux avants-postes pour la reconnaissance du génocide en 2001.

Voici son intervention lors des questions écrites au gouvernement le 14 mai 1998.

Question écrite n° 08250 de M. Jacques Oudin (Vendée - RPR)

publiée dans le JO Sénat du 14/05/1998 - page 1508

« M. Jacques Oudin attire l’attention de M. le Premier ministre sur le génocide arménien. En effet, en 1915, le Gouvernement turc décide, planifie et organise sur toute l’étendue de l’Arménie turque et de l’Empire Ottoman, l’extermination systématique des Arméniens, véritable nettoyage ethnique qui malheureusement et certainement a inspiré d’autres fanatiques quand on fait le constat ou le bilan de la crise yougoslave. Selon les sources les plus diverses, plus d’un million et demi d’Arméniens seront massacrés ou portés disparus au cours ou sur les lieux de déportation. Les survivants et témoins de ce génocide ont trouvé refuge en Amérique, en Europe et bien sûr en France. Depuis 1915, ce crime contre l’humanité n’a pas encore été reconnu officiellement par la France, alors qu’il l’a été par la cour martiale ottomane en 1919, par la sous-commission des droits de l’homme de l’ONU en 1985, par le Parlement européen en 1987 et par le Sénat belge le 20 avril dernier. Le 24 avril dernier le Président de la République d’Arménie a demandé la reconnaissance internationale du génocide arménien. Il a déclaré : » Le génocide est « un lourd fardeau » pour le peuple arménien, en premier lieu parce qu’il est resté impuni, mais pire encore parce qu’il n’a pas reçu la condamnation internationale qu’il méritait « . Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser la position du Gouvernement quant à la résolution de ce problème aussi complexe que douloureux. »

« C’est avec beaucoup de tristesse et d’émotion que j’ai appris le décès de Jacques Oudin. Il fut l’une des figures de cette première génération de bâtisseurs qui a posé les fondations du développement vendéen. », écrit Bruno Retailleau sur Twitter.

Entre le 15 et 18 novembre 2008, en compagnie de Philippe de Villiers et de plusieurs députés, Jacques Oudin s’était rendu à Erevan pour poser les fondations d’une coopération entre la Vendée et l’Arménie.

Nos condoléances vont à sa famille et ses proches. Que la terre lui soit légère.