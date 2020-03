La désinformation provoquant la panique s’est répandue sur les réseaux sociaux en Arménie à partir des adresses IP azerbaïdjanaises

La police de la cybercriminalité a déclaré avoir révélé que des pirates azerbaïdjanais avaient obtenu un accès non autorisé aux comptes de réseaux sociaux de certains Arméniens et avaient répandu de la désinformation sur la situation des coronavirus dans le but de provoquer la panique.

La police a déclaré que les véritables titulaires de ces comptes ignoraient que leurs comptes avaient été utilisés pour diffuser de la désinformation.

La division cybercriminalité de la police a déclaré avoir découvert que les comptes étaient accessibles à partir d’adresses IP azerbaïdjanaises.

La police a déclaré avoir engagé des poursuites sur la base des rapports des utilisateurs des médias sociaux.

En vertu des lois de l’état d’urgence qui sont en vigueur jusqu’au 14 avril, les utilisateurs des médias sociaux et les médias ne peuvent pas publier d’articles sur la situation des coronavirus sans citer d’informations officielles.