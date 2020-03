La Banque mondiale approuve un prêt de 17,9 millions d’euros pour un financement supplémentaire du projet SILD en Arménie

Le Conseil d’administration de la Banque mondiale a approuvé le prêt de 17,9 millions d’euros pour le financement supplémentaire du projet d’investissement social et de développement local (SILD) en Arménie.

Ce projet aidera en outre le gouvernement arménien à améliorer la qualité, l’accès et l’utilisation des infrastructures et des services communautaires et intercommunautaires, a indiqué la Banque mondiale dans un communiqué.

« Le nouveau projet bénéficiera directement à environ 55 communautés, dont 35 dans des communautés nouvellement consolidées, principalement rurales, leur permettant d’identifier leurs propres besoins d’investissement », a déclaré Sylvie Bossoutrot, responsable pays de la Banque mondiale pour l’Arménie. « Je suis particulièrement heureux que ce projet vise également à soutenir des activités génératrices de revenus au niveau communautaire qui pourraient contribuer à ouvrir des opportunités économiques. »