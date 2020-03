Le célèbre athlète à la retraite Shavarsh Karapetyan nommé conseiller du chef du Bachkortostan

Shavarsh Karapetyan, 66 ans, l’athlète arménien à la retraite qui est devenu un nom familier après avoir sauvé des dizaines de personnes de la noyade dans un accident de 1976 à Erevan, a été nommé conseiller de Radiy Khabirov, chef de la République du Bachkortostan, un sujet fédéral en Russie.

Selon les médias russes, Shavarsh Karapetyan conseillera Khabirov sur les affaires sportives.

Shavarsh Karapetyan, maître mérité des sports de l’URSS, 11 fois record du monde de nage avec palmes, est plus connu pour un incident survenu le 16 septembre 1976. Ce jour-là, Shavarsh Karapetyan faisait du jogging avec son frère le long du lac d’Erevan, lorsque tout à coup, un trolleybus s’y est écrasé.

Le trolleybus reposait au fond du lac à environ 25 mètres (80 pieds) au large à une profondeur de 10 mètres (33 pieds). Shavarsh Karapetyan y a nagé et, malgré des conditions de visibilité presque nulle, en raison du limon remontant par le bas, il a cassé la vitre arrière avec ses jambes. Le trolleybus était surpeuplé, il transportait 92 passagers et Shavarsh Karapetyan savait qu’il avait peu de temps, passant environ 30 à 35 secondes pour chaque personne qu’il a sauvée.

Shavarsh Karapetyan a réussi à sauver 20 personnes (il en a ramassé plus, mais 20 d’entre elles ont survécu), mais cela a mis fin à sa carrière sportive : l’effet combiné de l’eau froide et les multiples lacérations des éclats de verre, l’ont laissé inconscient pendant 45 jours. Une septicémie subséquente, en raison de la présence d’eaux usées brutes dans l’eau du lac et de complications pulmonaires, l’ont empêché de poursuivre sa carrière sportive. Mais deux ans plus tard, il tenta un retour et remporta l’or aux championnats de l’URSS, avant une retraite définitive.

L’astéroïde 3027 découvert en 1978 par Nikolai Chernykh à l’Observatoire astrophysique de Crimée, porte son nom.