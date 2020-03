Entretien téléphonique entre le président arménien et israélien aujourd’hui portant sur le coronavirus et la coopération entre Israël et l’Arménie en matière de santé

Aujourd’hui dimanche 22 mars, le président arménien Armen Sarkissian et son homologue israélien Reuven Rivlin ont eu un entretien téléphonique. Les deux hommes ont échangé sur la situation du coronavirus et les moyens mis en place pour la lutte contre l’épidémie dans les deux pays.

Israël étant à la pointe des pays luttant efficacement contre l’épidémie du coronavirus, le président arménien a demandé à Reuven Rivlin des précisions et le besoin pour l’Arménie d’être conseillé par les spécialistes israéliens et la mise en place de quelques moyens pour lutter encore plus efficacement contre l’épidémie.

Il fut acté entre Reuven Rivlin et Armen Sarkissian que les spécialistes d’Arménie et d’Israël puissent aujourd’hui même ou demain au plus tard entrer en contact pour échanger des données liées à cette lutte contre le coronavirus.

Lors de l’entretien téléphonique entre les présidents d’Israël et d’Arménie il fut évoqué la présence d’Armen Sarkissian à la 5e Conférence internationale de l’Holocauste qui s’est déroulée récemment en Israël et les nombreux contacts réalisés à cette occasion. Le président arménien avait également rencontré le président de la Knesset et évoqué la reconnaissance du génocide arménien par Israël.

Krikor Amirzayan (Գրիգոր Ամիրզայեան)