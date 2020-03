Arménie-Fermeture des centres commerciaux, des clubs de nuit et des salles de jeu à partir de samedi 22 mars minuit jusqu’au 14 avril

A partir de samedi 22 mars minuit, sur tout le territoire de l’Arménie placé en situation d’urgence, furent également interdits l’ouverture des centres commerciaux (exceptés ceux qui proposent de la nourriture et des biens de consommations indispensables), les clubs de nuit, les salles de danse, les casinos et salles de jeux, les agences des bookmakers et les cinémas. Toutes ces activités sont interdites jusqu’au 14 avril. Le ministre de l’Economie Tigran Khachatryan, le chef de la police d’Arménie Arman Sargsyan et le président de la commission chargée du Budget Davit Ananyan sont chargés de contrôler ces interdictions.

Krikor Amirzayan