L’Abkhazie séparatiste élit son président

Moscou, 22 mars 2020 (AFP) - L’Abkhazie, petite république séparatiste

géorgienne pro-russe, élisait dimanche son président, après des protestations

de l’opposition ayant abouti à l’annulation des résultats du scrutin précédent.

La Cour suprême abkhaze a annulé le 10 janvier les résultats de l’élection

présidentielle de septembre, remportée par Raoul Khadjimba, et a ordonné la

convocation d’un nouveau scrutin.

La justice abkhaze a ainsi satisfait la demande de l’un des principaux

opposants, candidat malheureux à la présidence abkhaze de septembre, Alkhas

Kvitsinia, qui avait contesté la victoire de son rival.

Selon les chiffres officiels, Alkhas Kvitsinia a obtenu 46,17% des voix à

l’issue du deuxième tour de la présidentielle en septembre, alors que Raoul

Khadjimba a recueilli 47,39%.

La décision de la Cour suprême a été suivie de manifestations de

l’opposition dont les partisans ont fait irruption dans les locaux de

l’administration présidentielle, en réclamant la démission de M. Khadjimba.

Le 12 janvier, Raoul Khadjimba a annoncé démissionner "au nom de la

stabilité".

Il n’a pas présenté sa candidature à la présidentielle de dimanche.

Au total, trois candidats sont en lice pour la présidence : le leader de

l’opposition Aslan Bjania, 56 ans, l’ex-ministre de l’Intérieur Léonid

Dzapchba, 59 ans, et l’ancien ministre de l’Economie Adgour Ardzinba, 38 ans.

Tous les trois prônent le renforcement des liens avec la Russie.

Quelque 128.000 électeurs sont appelés aux urnes en Abkhazie où les bureaux

de vote ont ouvert à 05H00 GMT et vont fermer à 17H00 GMT.

Les premiers résultats doivent être annoncés par la Commission électorale

centrale lundi matin.

Faisant partie de la Géorgie, l’Abkhazie a déclaré son indépendance à la

chute de l’URSS et l’a défendue pendant une guerre avec les forces géorgiennes

au début des années 1990.

La Russie, qui soutient l’Abkhazie ainsi que l’Ossétie du Sud, une autre

région séparatiste géorgienne située à sa frontière, a reconnu l’indépendance

de ces deux territoires à l’issue de la brève guerre qui l’a opposée à la

Géorgie en août 2008.