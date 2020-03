Les opérateurs arméniens sont prêts pour un trafic Internet plus important

Viva-MTS

Le réseau mobile Viva-MTS fonctionne sans interruption et les services de transfert de voix et de données sont fournis comme d’habitude. La surveillance du fonctionnement continu du réseau mobile est effectuée de manière plus stricte et le personnel correspondant travaille par équipes.

La capacité du réseau permet à Viva-MTS de traiter un plus grand volume de transferts de données.

Depuis le 16 mars, Viva-MTS n’a enregistré aucune augmentation substantielle de l’utilisation d’Internet mobile. La raison en est que le réseau 4G est constamment modernisé et le fait que les plans tarifaires de l’entreprise offrent un ensemble complet de services voix et Internet.

Les abonnés des plans tarifaires X, Y, Z, qui utilisent généralement le plus Internet, ont un accès Internet illimité pour Viber, Whatsapp, Messenger, Zangi, Telegram, Instagram, Netflix, Snapchat, ce qui signifie qu’ils peuvent utiliser ces applications sans dépenser les Mo inclus dans le plan.

Beeline

Beeline Armenia se prépare à l’avance aux urgences et s’assure que même dans de telles circonstances, les abonnés ont des communications continues avec leurs proches et les services nationaux concernés.

Nous développons et modernisons constamment nos réseaux : juste en 2019, Beeline a rendu Internet VDSL et FTTB ultrarapide accessible dans presque toutes les régions d’Erevan et a amélioré le réseau dans plusieurs villes, dont Etchmiadzin. À l’heure actuelle, la société a augmenté son utilisation d’Internet : entre le 13 et le 19 mars, le trafic Internet mobile a augmenté de 3% par rapport aux 7 jours précédents.

Au cours de la même période, l’utilisation d’Internet fixe a augmenté de 24% par rapport aux 7 jours précédents. Nous sommes prêts à sécuriser un volume plus important. Nos techniciens travaillent 24h / 24 et 7j / 7 afin de sécuriser les communications en continu. Beeline offre également un accès gratuit aux sources d’informations et aux hotlines pertinentes. Nous annonçons toutes ces mesures sur notre page Facebook et via des notifications par SMS.

Rostelecom

Rostelecom a enregistré une augmentation de 15 à 20% du trafic Internet depuis le 13 mars.

Le réseau n’est pas surchargé, il n’y a donc aucun problème. L’entreprise est prête à augmenter la charge. Le personnel travaille en mode d’urgence et tout est mis en œuvre pour garantir des communications de qualité et continues. En outre, la société a lancé une gamme de nouvelles offres : accès gratuit aux chaînes de télévision de divertissement et pour enfants, à tous les films et séries télévisées, et à une nouvelle chaîne éducative Hybrid Edu (ch121).

Le service client est assuré 24h / 24 via un service d’appel. Les abonnements et les paiements peuvent être effectués sur le site Web de l’entreprise.