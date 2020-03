Nikol Pashinyan a reçu le Directeur du Service de sécurité nationale et le Chef de la Police

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a reçu le Directeur du Service de sécurité nationale Eduard Martirossian et le Chef de la Police Arman Sarkissian, qui ont été nommés le 19 mars sur proposition du Premier ministre et par décret présidentiel.

Dans son discours, le Premier ministre a notamment dit :

« Bonjour, Messieurs.

Monsieur Sarkissian, je tiens à vous féliciter pour votre nomination au poste de chef de la Police de la République d’Arménie et Monsieur Martirossian à vous, pour votre nomination au poste de directeur du Service de la sécurité nationale. En Arménie, il existe une telle tradition : en règle générale, les dirigeants nouvellement nommés sont d’abord présentés à leur personnel. Mais aujourd’hui, j’ai décidé de changer un peu le format pour deux raisons : tout d’abord, je vous ai déjà présenté en tant que chef de la police et du service de sécurité nationale respectivement le jour ou je vous ai nommé chefs par intérim des départements susmentionnés et j’ai affirmé ce jour-là que vous êtes les candidats les plus probables pour ces postes, et il n’y a aucune surprise dans votre nomination. Et deuxièmement, dans un état d’urgence et la propagation du coronavirus, je ne voulais pas prendre des mesures qui seraient hors de logique commune. Et saisissant cette occasion, je voudrais souligner qu’un grand nombre de policiers et d’agents du Service de sécurité nationale participent à la lutte contre le coronavirus, qui soutient fermement le Ministère de la santé. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier tous nos policiers impliqués, le personnel du Service de sécurité nationale et, bien sûr, nos agents de santé, tous ceux qui soutiennent ce processus.

Cependant, je pense que votre nomination est une bonne occasion pour nous de résumer le travail du mois dernier. Bien sûr, nous connaissons tous les circonstances et les conditions dans lesquelles les changements de personnel au sein du Service de sécurité nationale et de la police ont eu lieu. Bien sûr, nous connaissons tous les problèmes qui existaient il y a 6 mois au sein des services de police et de sécurité nationale, et la question clé à laquelle nous devons répondre est la suivante : avons-nous pu faire une percée dans le fonctionnement des deux systèmes au cours de ces 6 mois ?

Nous devons dire clairement que nous n’avons pas été en mesure d’apporter des changements majeurs, mais nous avons fait autre chose. En fait, nous avons révélé un très large éventail de problèmes qui nous empêchent aujourd’hui d’avoir les services de police et de sécurité nationale dont nous rêvions. Et nous devons dire qu’il y a un facteur essentiel dans votre renomination.

J’ai clairement constaté et vu que vous n’essayez pas de cacher les problèmes qui existent aujourd’hui. Et cela inspire la confiance que vous serez conséquents dans la résolution de ces problèmes. En fait, nous avons inventorié une gamme assez large de problèmes et enregistré qu’il n’y a tout simplement pas d’autre solution que de résoudre ces problèmes. Il est évident que la police et le SSN ont une très grande armée de professionnels, mais il est également clair que nous avons besoin d’une réforme et d’un changement sérieux dans les deux systèmes.

Et je tiens à dire que nous avons conclu un accord clair que nous ne devons pas reculer et que personne ne devrait espérer que nous nous contenterons de la situation actuelle. L’alternative n’existe tout simplement pas et nous avons besoin des deux services qui sont au cœur de l’état de droit et de la sécurité dans le pays pour répondre à toutes les exigences modernes de la loi sur la sécurité et de l’intérêt public de notre pays.

Je voudrais souligner encore une chose qui a joué un rôle important dans votre nomination. Je pense que nous avons maintenant un très bon et haut niveau de coopération entre le Service de sécurité nationale et la police, et c’est important. Il est important qu’il n’y ait pas de concurrence malsaine entre la Police et le SSN. Il est important, bien entendu, que la police et le SSN exercent également des fonctions complémentaires. Surtout sous votre direction, j’ai été convaincu que vous n’avez pas personnellement la tendance observée dans les organes de l’administration publique à cacher les problèmes des systèmes. Parfois même des phénomènes négatifs, de telles impulsions déforment l’image du système global, mais je pense qu’en cette ère de réforme, de telles pratiques ne peuvent pas être efficaces.

Nous devons tout faire pour que le système d’administration publique et l’image du système en général soient dignes de confiance non pas à l’aide de l’utilisation des technologies, mais de manière naturelle. Cette confiance doit être sincère et je tiens à vous remercier de votre compréhension. Vous avez non seulement enregistré la recommandation, mais j’ai vu et senti que vous l’accomplissez sincèrement, en essayant de ne rien atténuer, d’atténuer toute négativité, de cacher quoi que ce soit, de rechercher et de trouver tout phénomène soi-disant négatif. Et cela nous donne vraiment l’espoir que la coopération, notre travail, notre programme commun peuvent fonctionner efficacement.

Monsieur Martirosyan, Monsieur Sargsyan Je vous félicite encore une fois pour votre nomination et vous souhaite plein succès au service de la République d’Arménie et du peuple arménien. S’il vous plaît, si vous avez quelque chose à dire. »

Directeur du Service de sécurité nationale Eduard Martirossian : Honorable Monsieur le Premier Ministre, merci de votre confiance. Le service dans les organes de sécurité nationale, le service au peuple arménien est un grand honneur pour moi. Je tiens à vous assurer que je ferai tout pour assurer la sécurité de notre pays - la République d’Arménie et la République d’Artsakh. J’assurerai la sécurité de nos compatriotes vivant dans la Diaspora. Je ferai tout pour aider notre économie à croître durablement. Les problèmes au sein du Service national de sécurité existent vraiment, ainsi que dans d’autres organismes publics, et bien sûr, ces problèmes seront résolus. Je serai conséquent dans l’accomplissement de ces tâches. Encore une fois, je veux vous assurer que je ferai tout pour assurer la sécurité de notre pays. Merci, Monsieur le Premier ministre, de votre confiance.

Premier ministre Nikol Pashinyan : Merci. S’il vous plaît, M. Sarkissian.

Chef de la Police Arman Sarkissian : Cher Premier Ministre, Tout d’abord, je voudrais vous assurer, au nom de la majorité de la police, que nous avons besoin d’une réforme. Et en tant que recommandation, tout le monde a accepté que nous devons aller de l’avant conformément à l’esprit du temps. Pour la sécurité publique de l’Arménie et la priorité de la lutte contre la criminalité, nous devons également considérer notre processus d’auto-nettoyage, ce que nous ne faisons pas par gêne mais par honneur. Et cela est dû à la majorité de qualité que j’ai mentionnée, cela ne provoque pas de chocs dans le système, mais cela devient un processus de renforcement.

Je tiens également à vous assurer que tout le monde a la même volonté et le même désir de voir la Police de rêve que vous l’avez mentionné. C’est aussi un grand honneur pour moi et j’essaierai en ces temps difficiles, où, entre autres choses, il y a également eu un besoin de réforme, pour mener à bien le processus visant à assurer l’ordre public conformément à ces réformes afin qu’après avoir quitté mes fonctions, je laisse une empreinte positive dans notre système.

Je pense que c’est un grand honneur et je m’approche consciemment de cela. Merci de votre attention pendant ce temps avec la police et les forces de l’ordre en général. Et comme vous l’avez dit, Monsieur le Premier Ministre, j’accorde également de l’importance à cette coopération entre nos structures. Nous pouvons affirmer avec confiance qu’il n’y a pas encore eu une telle ambiance de collaboration. Cela aura tendance à s’approfondir et avec le travail que nous essaierons de prouver. Merci de votre confiance.

Premier ministre Nikol Pashinyan : Très bien. Je voudrais aborder une autre circonstance : En fait, M. Martirosyan, vous, et M. Sargsyan, vous, tout au long de votre vie professionnelle, avez travaillé dans les agences concernées, la sécurité nationale et la police. C’est-à-dire qu’après avoir obtenu un diplôme universitaire, vous n’avez pratiquement pas travaillé dans une autre institution. J’insiste en particulier sur la logique suivante : Écoutez, il y a eu d’énormes changements politiques en Arménie, et avant et pendant ces changements, on avait l’impression qu’il y avait une ligne d’opposition que je représentais entre la police et le Service de sécurité nationale. Et à ce jour, il y a ce débat, cette critique, et cette critique s’adresse d’abord à moi, pourquoi aucun changement n’a été fait pour permettre à la police et au service de sécurité nationale de nommer les gens de ce côté de la ligne politique, pour ainsi dire.

Maintenant je voudrais souligner que pour moi, à tous égards, il est très important que la création d’institutions d’État en Arménie soit au maximum à l’abri des bouleversements politiques. Je sais que ces critiques continueront de m’être adressées, mais je vois avant tout ma fonction consistant à aider la police, le service de sécurité nationale et d’autres agences d’État à s’établir avant tout comme des institutions d’État qui opèrent principalement pour la sécurité de l’État et de notre peuple, pour la sécurité nationale et ne dépendent d’aucune opportunité politique. Je suis heureux que nous ayons finalement pu suivre cette voie, mais cela implique une responsabilité très sérieuse, auquel cas nous partageons déjà cette responsabilité avec trois. Cela implique de sérieuses responsabilités et nous devons être en mesure de prouver que c’est la bonne voie, car il est très important de maintenir la stabilité de ces institutions, il est également très important que ces institutions soient réformées et conformes aux exigences pertinentes, à savoir les exigences de contenu. Il est très important que nous ayons un plan de changement stratégique dans les institutions afin que chaque jour, chaque année, la police et le service de sécurité nationale développent des organismes, développent des institutions, mais nous pouvons amener ces institutions à un stade de développement qui est basé sur la personnel, basé sur la conscience de l’État et hors de toute conscience des intérêts du groupe, bien sûr, qui sera complètement à l’abri de la corruption, et la présence de dévoués y augmentera et deviendra éventuellement une masse critique.

Pourquoi est-ce que je dis que le nombre de dévoués augmente ? Parce que vous savez, aujourd’hui, je ne pense pas qu’il existe une loi, une application de la loi ou une structure gouvernementale dans le monde, où les dévots travaillent à 100%. Malheureusement, il n’existe aucun système de ce type dans aucun pays du monde, il ne peut être théorique. Aujourd’hui, il est important de savoir qui crée la tonalité dans tout le système, qui crée l’humeur, et je pense que les institutions où la tonalité et l’humeur sont créées par des gens de l’opinion publique, des gens dévoués, peuvent être considérées comme réussies.

À cet égard, je crois et je sais que nous avons un grand potentiel à la fois dans la police et dans le service de sécurité nationale, mais aujourd’hui nous avons également des problèmes. Le plus gros de ces problèmes est, ou pour être plus précis, le problème est que pour la jeune génération, le service de police et de sécurité nationale sera plus attrayant et honorable. Les gens devraient aspirer à servir dans la police et le service de sécurité nationale, et y servir devrait être considéré comme un succès très, très sérieux. Bien sûr, aujourd’hui aussi, parce que les normes sont très strictes, mais malheureusement, l’attrait n’est pas grand, et ici, bien sûr, nous devons faire à la fois au niveau du gouvernement, au niveau des agences, au niveau de la législation et au niveau de l’atmosphère publique. Ce sont donc les problèmes que nous devons résoudre, et je suis sûr que nous le ferons.