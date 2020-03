Nikol Pashinyan a adressé ses félicitations à Sayyid Ali Khamenei et Hassan Rohani

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a adressé des messages de félicitations au Guide suprême de la Révolution islamique Sayyid Ali Khamenei et au Président de la République Islamique d’Iran Hassan Rohani.

Le message adressé au Guide suprême de la Révolution islamique dit :

« Votre Majesté,

Je vous félicite chaleureusement, ainsi que le peuple amical d’Iran, à l’occasion Nouvel An iranien, Novruz.

Que l’année à venir soit une année de réalisations, de paix et de prospérité pour l’Iran dans tous les domaines.

Je suis persuadé que les liens d’amitié et de coopération entre nos pays seront encore renforcés au profit du progrès de nos peuples et de la stabilité et de la paix régionales.

Je souhaite également au peuple amical d’Iran une bonne santé et de la patience pour résister à l’épidémie qui nous a tous affligés avec l’aide de Dieu et pour se remettre des dommages qu’elle a causés. »

Le message du Premier ministre Pashinyan adressé au Président iranien dit notamment :

« Votre Excellence,

Je vous félicite cordialement, ainsi que le peuple amical d’Iran, pour cette belle fête de printemps - Novruz.

Que cette fête apporte paix et prospérité à l’Iran.

Je suis convaincu que grâce à des efforts conjoints, nous pourrons mettre en œuvre les accords conclus lors de ma visite en Iran au profit de nos deux peuples.

En ces jours difficiles, je voudrais exprimer le soutien du peuple arménien au peuple amical d’Iran et souhaiter à tous une bonne santé

Je suis désolé qu’en raison de la situation actuelle, l’Arménie n’ait pas pu accueillir nos amis iraniens pendant les jours de Novruz. Mais j’espère que l’année prochaine nos portes seront à nouveau ouvertes à tous les citoyens iraniens. »