Le Premier ministre a félicité les représentants de la communauté kurde d’Arménie

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a adressé un message de félicitations aux représentants de la communauté kurde d’Arménie à l’occasion du Nouvel an kurde, Novruz.

« Je félicite chaleureusement les représentants de la communauté kurde d’Arménie pour le nouvel an kurde, Novruz. Je vous souhaite paix, amour et prospérité.

Je souhaite que cette fête de printemps symbolisant la nouvelle vie soient le début de nouvelles initiatives, progrès et réalisations pour les citoyens kurdes d’Arménie.

Je souhaite également à la communauté kurde d’Arménie la détermination de préserver l’identité nationale et la patrimoine culturel et de construire un avenir prospère et démocratique pour notre pays, ainsi que pour les autres citoyens de la République d’Arménie. »