Anna Hakobyan appelle les citoyens d’Arménie à rester confinés chez eux

Anna Hakobyan, l’épouse du Premier ministre arménien Nikol Pachianian a lacé sur les réseaux sociaux un appel aux citoyens d’Arménie afin de les encourager à rester en confinement à leur domicile en publiant une photo de famille.

Anna Hakobyan écrit : « Comme vous, pour notre famille également il est difficile ces jours-ci de rester enfermés à la maison. Je comprends que beaucoup d’entre vous languissez les devoirs, les amis, le travail, les promenades du printemps à Erévan. Nous aussi nous languissons. Mais actuellement il est tellement important de comprendre que dans le monde entier que les chiffres de personnes infectées par le coronavirus et ceux qui en meurent sont terrifiants. Heureusement dans notre pays aucun décès n’est recensé mais le nombre de personnes infectée est inquiétant.

« Au nom de nos familles, nos enfants, nos parents, nos amis, nos concitoyens, notre pays et notre peuple, restez à la maison, aidez les médecins et le personnel médical afin de vaincre plus vite cette épidémie. Que Dieu protège notre pays et notre peuple ».

Les autorités et la population de l’Arménie -qui recensait 160 cas d’infection au coronavirus hier samedi 21 mars- respectent dans leur ensemble les normes de sécurité et de confinement. « Nous allons gagner cette guerre contre le coronavirus » nous confiait hier un confrère contacté à Erévan.

Les prières matinales implorant la guérison, réalisées chaque jour à Sainte-Etchmiadzine relèvent de cette volonté du peuple arménien engagé dans sa Foi chrétienne forte et son Etat à vaincre cet « ennemi invisible » que représente l’épidémie.

Krikor Amirzayan