Rencontre à Stepanakert entre le président de l’Arménie Armen Sarkissian et son homologue de l’Artsakh Bako Sahakian

Samedi 21 mars le Président de la République de l’Artsakh, Bako Sahakian, a reçu à Stepanakert son homologue d’Arménie, Armen Sarkissian. Bako Sahakian et Armen Sarkissian ont analysé la situation dans les deux républiques ainsi que nombre de dossiers liés à la sécurité. Les liens entre Stepanakert et Erévan sont réguliers et le Président de l’Arménie Armen Sarkissian a réalisé de nombreux déplacements à Stepanakert au cours de ces derniers mois.

Krikor Amirzayan