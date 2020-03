Erdogan joue avec la santé des Italiens

Les dernières livraisons de masques de protection provenant de Chine s’étant arrêtées le 10 janvier, l’Italie a cherché d’autres sources d’approvisionnement pour répondre à ses besoins alors que l’épidémie fait rage. Deux grands groupes italiens qui fournissent les hôpitaux de la péninsule ont acheté et payé des centaines de milliers de masques à des entreprises turques, mais le gouvernement turc, les bloque depuis le 4 mars à la douane de l’aéroport d’Ankara. Voici le récit tel qu’il est présenté le 19 mars par le quotidien Corriere della Sera, scandalisé par l’attitude inhumaine du gouvernement d’Erdogan, dans un contexte de tragédie sanitaire qui ravage l’Italie.

L’histoire commence fin février : la société Comitec (groupe Klinikom) reçoit une commande provenant de la région Emilie-Romagne pour l’approvisionnement urgent en masques FFP2 et FFP3, avec et sans valves. Le product manager de Comitec se rend auprès de Ege Maske, la société turque qui en fabrique 1 million par jour. Après avoir vérifié la qualité des masques, il en achète 200.000 immédiatement et débourse rubis sur l’ongle 670.000 euro pour des livraisons échelonnées de 300.000 pièces par semaine jusqu’au 30 avril, avec l’éventualité de poursuivre les livraisons au-delà cette date, si nécessaire.

Le premier lot est livré le 4 mars à l’aéroport d’Ankara, mais la marchandise ne part pas : pendant la nuit, le gouvernement turc a décidé que l’exportation de ces protections nécessite l’autorisation du Ministère du commerce extérieur. Notre product manager court au ministère, remplit les formulaires, revient à la douane, mais le feu vert pour l’exportation n’arrive toujours pas. Quelques heures auparavant, une apostille a été ajoutée au décret : « Un visa du ministère de la santé est également requis ». On est le 6 mars, l’ingénieur de Comitec va à l’Ambassade d’Italie, négocie avec le vice-ministre turc et demande le déblocage immédiat des marchandises, vue la gravité de la situation en Italie. La réponse est une promesse : dans deux jours le chargement pourra partir. Le soir du 18 mars, il demeure toujours bloqué à la douane d’Ankara. La situation est identique pour la société Sol Groupe de Monza qui fournit des bonbonnes d’oxygène et assure l’assistance à domicile des malades atteints du Coronavirus. Elle aussi a acheté 90 000 masques FFP2 qui sont bloqués à Ankara sur décision d’Erdogan.

Les entreprises turques sont pénalisées par cette situation, et confrontées à des annulations de commande. La société Amet Maske (une des plus importantes du pays) a annoncé que si le gouvernement turc débloquait la marchandise, elle lui offrirait gratuitement 300 000 masques. Le PDG de Ege Maske a, quant à lui, déclaré être en mesure de fournir des masques à tous les pays européens. En effet la Turquie, qui déclare 98 cas de contagion sur une population de 80 millions, compte environ 30 sociétés dans ce secteur qui seraient en mesure de fabriquer 50 millions de masques par semaine, donc capables de répondre à la demande, même au cas où l’épidémie connaîtrait une propagation fulgurante. En fait, Erdogan bloque l’entrée des euros dans son pays, dans un bras de fer politique entre la Turquie et l’Europe, et ce alors que la pandémie avance à pas de géant.

Mardi soir tard, le premier ministre Giuseppe Conte a appelé Erdogan pour lui demander le déblocage. Mais il ne se passe toujours rien, à ce jour. La société italienne ne peut pas se faire rembourser car l’entreprise Ege Mask a bien respecté son contrat, en livrant la marchandise. C’est son exportation qui est en revanche bloquée faute d’un visa du gouvernement turc.

Extraits traduits de l’italien d’un article publié par Milena Gabanelli dans le Corriere della Sera du 19 mars 2020.