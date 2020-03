L’Arménie suspend les exportations d’articles médicaux dans le contexte de la crise

Les autorités arméniennes ont imposé des restrictions temporaires à l’exportation d’un certain nombre d’articles et d’équipements médicaux nécessaires aux médecins et au grand public pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus dans le pays.

Le vice-premier ministre Tigran Avinian, qui coordonne les efforts antiépidémiques du gouvernement arménien dans le cadre de la règle de l’état d’urgence de 30 jours, a publié une liste de produits soumis à des restrictions, notamment des équipements de protection pour les médecins, des équipements pour la ventilation pulmonaire mécanique, des kits de test (...)