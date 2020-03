Artsakh : les belligérants invités à respecter le cessez-le-feu

Les Arméniens et les Azerbaïdjanais ont été invités à respecter leur accord de cessez-le-feu dans un contexte de pandémie mondiale de coronavirus qui a entraîné la fermeture des frontières internationales et compliqué la mission des observateurs internationaux.

Dans une déclaration publiée le 19 mars, les coprésidents américain, russe et français du groupe de Minsk de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ont noté la suspension actuelle des exercices de surveillance par le représentant personnel du président en exercice de l’OSCE « en raison de la situation exceptionnelle créée par la propagation de COVID-19 ».

Les coprésidents — Andrew Schofer des États-Unis, Igor Popov de la Fédération de Russie et Stéphane Visconti de France — ont appelé les parties à « réaffirmer leur engagement à respecter strictement le cessez-le-feu et à s’abstenir de toute action provocatrice qui pourrait accroître encore les tensions pendant cette période ».

« Reconnaissant que les ressources médicales de la région devraient être exclusivement consacrées à la lutte contre la propagation du virus et au traitement des personnes touchées, nous demandons instamment aux parties de faire preuve de la plus grande retenue possible pour réduire le risque d’escalade, notamment en utilisant au maximum les liens de communication directe existants », ont déclaré les médiateurs internationaux.

« Malgré les lourdes restrictions imposées aux déplacements internationaux, les coprésidents poursuivront leurs efforts de médiation sans interruption, en restant en contact étroit entre eux et avec les parties », a conclu le président.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan sont engagés dans un conflit au sujet du Haut-Karabakh après une guerre de trois ans au début des années 1990 qui a fait quelque 30 000 morts.

Malgré le cessez-le-feu de 1994, des soldats des deux côtés continuent d’être tués lors d’affrontements frontaliers sporadiques.

Les efforts diplomatiques visant à régler le conflit n’ont guère permis de progresser au cours des dernières décennies.

Le 16 mars, l’Arménie a déclaré une urgence nationale de 30 jours concernant COVID-19, limitant les voyages internationaux et mettant en place d’autres restrictions.

Jusqu’à présent, les autorités d’Erevan ont confirmé 136 cas de coronavirus. L’Azerbaïdjan a signalé 44 cas confirmés de coronavirus, dont un mortel.