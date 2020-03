Un Arménien des USA dans la course

Le Président de la république, Armen Sarksian, s’est entretenu, le 21 mars, au téléphone avec Noubar Afeyan, co-fondateur et président de Moderna Therapeutics. Cette société basée à Cambridge dans le Massachusetts, vient de mettre au point un vaccin contre le Coronavirus, qui est soumis depuis le 16 mars à des tests cliniques, qui se déroulent à l’institut médical Kaiser Permanente à Seattle, sur 45 volontaires sains âgés de 18 à 55 ans.

Au cours de leur conversation téléphonique, le Président et M. Afeyan ont longuement échangé sur ces travaux de mise au point et de test du vaccin, ainsi que sur la situation de crise sanitaire du Coronavirus dans le monde et plus spécifiquement en Arménie.

Sur la cinquantaine de vaccins contre le Covid-19 actuellement en développement, celui proposé par Moderna est en tête de la course, et passe désormais à l’étape de l’essai clinique. Ce vaccin développé en 63 jours, ne pourra cependant pas, de l’avis de certains experts, être distribué avant un an, si tout se passe bien. Moderna Therapeutics est une biotech spécialisée dans la recherche et le développement de thérapies et vaccins basés sur la technologie dite de l’ARN-messager. Ce dernier joue un rôle fondamental dans la biologie humaine ; il permet d’utiliser les informations stockées dans l’ADN pour développer des protéines nécessaires dans chaque cellule vivante qui pourraient avoir un effet thérapeutique ou préventif auprès des patients ou des sujets sains. Depuis sa création en 2010, Moderna Therapeutics a élaboré des médicaments ARN-messager pour une vaste panoplie de pathologies allant des maladies infectieuses, à l’oncologie en passant par des maladies génétiques orphelines et cardiovasculaires. L’avantage de cette technologie est sa rapidité ; d’après la directrice des programmes vaccins de l’Institut Pasteur, il serait envisageable pour ces technologies de réduire le temps de développement préclinique à 4 mois seulement, même si elle dit ne pas être totalement sûre de leur efficacité.

Afeyan pense déjà à l’éventualité d’un succès imminent du vaccin. « En même temps que la recherche de ce vaccin avance, nous pensons à l’augmentation des capacités de production. Nous avons déjà un établissement de production spécialisé à Norwood (Massachusetts). Il s’agit d’une unité de production automatisée pour ce genre de médicament, mais il est vrai qu’elle produit actuellement d’autres substances à base d’ARN-messager. Donc, nous devons augmenter la capacité de cet établissement dans les semaines et les mois à venir », confie-t-il dans une interview accordée à Syuzanna Petrosyan de USC Institute of Armenian Studies publiée par The Armenian Mirror-Spectator.

Il faut dire que ce quinqua originaire de Beyrouth et installé d’abord au Canada puis aux Etats-Unis, n’en est pas à son premier succès. Noubar Afeyan, titulaire d’un Ph.D en ingénierie biochimique du prestigieux MIT est le fondateur en 2000 d’une société de capital-risque, Flagship Pioneering, dont l’objectif est d’offrir une alternative aux méthodes d’entrepreneuriat existant. Elle identifie, finance, lance et accompagne des projets novateurs dans les domaines des sciences et des technologies de la vie. C’est ainsi qu’il est à l’origine de la création d’une trentaine de startups dans des secteurs de pointe. Moderna Therapeutics est l’une de ses créations ; aujourd’hui dirigée par le français Stéphane Bancel, elle emploie plus de 300 personnes et pèse 3 milliards de dollars.

Afeyan est, entre autre le co-fondateur du programme humanitaire « Aurora Prize », qui récompense des individus de toute origine pour leur engagement humanitaire. Ce prix est décerné chaque année en Arménie, en mémoire du génocide arménien.

Cité par le magazine Forbes comme l’un des 44 immigrés qui pèsent lourd aux Etats-Unis, Afeyan avoue son secret : « Ce qui vous retient d’être innovant c’est le fait de vous sentir confortable. Si vous êtes un immigré, vous avez l’habitude d’être en dehors de votre zone de confort ».