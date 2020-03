La Géorgie déclare l’état d’urgence

Tbilissi, 21 mars 2020 (AFP) - La Géorgie a déclaré samedi l’état d’urgence

sur tout son territoire en raison de l’épidémie du nouveau coronavirus, et des

mesures permettant de réglementer les prix de la nourriture et des médicaments

ont été annoncées.

« La situation est grave et on s’attend à ce qu’elle se détériore », a

déclaré la présidente géorgienne Salomé Zourabichvili, dans une adresse

télévisée à la nation, en annonçant la mise en place immédiate de l’état

d’urgence pour un mois.

Le gouvernement n’envisage pas toutefois d’imposer un couvre-feu, a-t-elle

précisé.

A ce jour, 48 cas de Covid-19 ont été enregistrés dans cette ex-république

soviétique du Caucase du Sud, et quelque 2.000 personnes ont été placées en

quarantaine.

Selon le Premier ministre géorgien, Guiorgui Gakharia, l’état d’urgence

prévoit l’interdiction des rassemblements publics de plus de 10 personnes et

des poursuites en cas du non-respect de la quarantaine.

Le gouvernement réglementera également les prix des produits alimentaires

et des médicaments en cas de pénuries ayant entraîné "des hausses spéculatives

de prix", a assuré samedi M. Gakharia.

Pour leur part, les autorités médicales ont annoncé qu’elles allaient

procéder massivement à des tests afin de contenir la propagation du nouveau

coronavirus.