Les partis d’opposition parlementaire arméniens considèrent que les mesures proposées par le gouvernement pour soutenir l’économie sont insuffisantes et appellent à des renflouements substantiels pour aider les entreprises pendant la pandémie de coronavirus en cours.

Le gouvernement du Premier ministre Nikol Pachinian a dévoilé jeudi un ensemble d’aide de plus de 300 millions de dollars en assistance sociale et en subventions sur les prêts aux entreprises au cours de ce qu’il prévoit être un ralentissement économique à court terme au milieu de mesures sans précédent pour arrêter la propagation du très (...)