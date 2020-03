Erdogan insiste pour que les Turcs restent chez eux

Istanbul, 20 mars 2020 (AFP) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a

fermement recommandé vendredi à ses concitoyens de rester chez eux, après la mort de cinq personnes supplémentaires atteintes par le coronavirus.

« Vous ne devez certainement pas sortir pour des raisons non essentielles »,

a affirmé le chef de l’Etat dans une brève allocution diffusée sur Twitter.

Il a insisté sur toutes les mesures à suivre pour freiner l’épidémie,

depuis les recommandations d’hygiène jusqu’à la limitation de tous les

contacts, notamment en priant depuis son domicile, sans regroupement de

fidèles.

La Turquie avait déjà multiplié les jours précédents les mesures telles que

la fermeture des écoles et lieux culturels, ou encore la suspension des

liaisons aériennes avec 20 pays.

L’autorité des affaires religieuses avait fermé les mosquées avant la

prière du vendredi, et la police était déployée pour en barrer l’entrée.

Le bilan en Turquie est de 670 cas depuis le début de l’épidémie, a indiqué

sur Twitter le ministre de la Santé, Fahrettin Koca. Le pays a enregistré neuf

décès, dont cinq en un seul jour.

"Nous avons perdu cinq patients qui étaient des personnes âgées, faiblement

résistantes", a déploré le ministre.