Le sélectionneur national d’Arménie, l’Espagnol Joaquin Caparros « je désire apporter ma contribution au développement du football arménien »

Arrivé le 13 mars en Arménie, le sélectionneur national arménien, l’Espagnol Joaquin Caparros a regagné l’Espagne vendredi après la visite de travail à Erévan.

« J’ai des impressions favorables et je suis heureux de me trouver en Arménie. Ici j’ai été très bien reçu. Je suis motivé à l’idée de travailler en Arménie. Je désire apporter ma contribution au travail du développement du football arménien » a lancé Joaquin Caparros au journaliste de l’agence Armenpress lors d’une conférence de presse à la Fédération arménienne de football. Le sélectionneur national de l’équipe d’Arménie s’est déclaré également encouragé par la présence en Arménie de deux Espagnols qui travaillement pour la Fédération arménienne, Jines Meledes et Antonio Flores. « Ils furent mes enseignants » dit Joaquin Caparros.

Krikor Amirzayan