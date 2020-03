Nikol Pashinyan a félicité Giorgi Gakharia à l’occasion de son anniversaire

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a adressé un message de félicitations au Premier ministre géorgien Giorgi Gakharia à l’occasion de son anniversaire.

« Veuillez accepter mes plus chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux à l’occasion de votre anniversaire.

Les relations amicales entre l’Arménie et la Géorgie reposent sur de riches traditions historiques et se distinguent aujourd’hui par une confiance mutuelle et un profond respect mutuel.

J’apprécie hautement les relations personnelles chaleureuses que nous avons aujourd’hui. Je suis persuadé que grâce à des efforts conjoints, nous pourrons utiliser tout le potentiel de la coopération bilatérale pour apporter nos relations à un niveau qualitativement nouveau.

Je vous souhaite le meilleur dans votre poste responsable et le succès dans tous vos projets visant à renforcer le développement régional et la stabilité, et au peuple géorgien amical - prospérité et progrès.

Encore une fois, je vous félicite chaleureusement pour votre anniversaire en vous souhaitant, à vous et à votre famille, une bonne santé et du bonheur. »