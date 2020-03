Le Californien Jeffrey Ghazarian décède du coronavirus

Un homme de 34 ans est décédé en Californie après avoir été testé positif au coronavirus il y a quelques jours à peine, et 2 semaines après avoir visité Walt Disney World et Universal Studios en Floride.

Jeffrey Ghazarian de Glendora, Californie, est décédé jeudi matin 19 mars dans un hôpital de Pasadena après avoir passé 5 jours branché sur un ventilateur et s’être battu pour sa vie, selon sa famille.

Sa sœur dit : « Il a beaucoup souffert et a bien combattu. Notre Jeff nous manquera tous les jours, mais nous sommes reconnaissants de tous les bons souvenirs amusants des moments que nous avons passés ensemble. »

La chronologie de Jeff concernant son infection au COVID-19 est terrifiante et devrait être révélatrice pour les personnes de tous âges. Selon sa famille, il a pris l’avion de LA à Orlando le 2 mars pour une conférence de travail, mais est resté quelques jours supplémentaires pour visiter les parcs à thème Disney World et Universal avec des amis.

On nous dit que le 7 mars, il a développé une toux, et le lendemain, il a craché du sang. Il est retourné à Los Angelès le 9 mars et s’est immédiatement rendu aux urgences, où il avait également une forte fièvre.

La famille dit qu’une radiographie pulmonaire a confirmé que Jeff avait une pneumonie, et il a été testé pour COVID-19 et renvoyé chez lui avec des antibiotiques et a demandé de se mettre en quarantaine jusqu’à ce qu’il obtienne les résultats.

Les résultats sont revenus positifs le 13 mars, et Jeff a reçu un oxygénomètre portable pour garder un œil sur ses niveaux mais sa situation s’est empiré.

Le 14 mars, il a été emmené en ambulance à l’hôpital et rapidement transféré aux soins intensifs lorsqu’il a été découvert que ses poumons étaient bloqués à 60-70% par une pneumonie. Les médecins ont décidé que la meilleure voie à suivre était de mettre sous sédation et d’intuber, en espérant qu’un ventilateur aiderait ses poumons à guérir.

Malheureusement il est décédé jeudi matin.

Il semble que Jeffrey était un patient à risque plus élevé. Il avait des antécédents d’asthme et de bronchite fréquente lorsqu’il était enfant, bien qu’il ait dépassé cela. Il a également subi une opération pour un cancer des testicules en 2016.

Le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies dit maintenant que les jeunes peuvent également être gravement menacés, ce qui souligne le danger.

Il avait 34 ans.