La famille de la première porteuse du coronavirus dépose une plainte

Un parent d’une femme accusée d’avoir propagé le nouveau coronavirus dans la ville arménienne d’Echmiadzin a déposé une plainte auprès du procureur général, alléguant l’acquisition illégale de données personnelles et la publication dans la presse et les médias sociaux d’informations sur les personnes infectées, de leurs photographies ainsi que des insultes à leur encontre.

On a appris à la fin de la semaine dernière qu’une femme arrivée d’Italie n’avait pas respecté les recommandations en matière de santé et avait assisté à une fête familiale à Echmiadzine à laquelle participaient des dizaines d’invités. Cette femme anonyme a ensuite été testée positive au nouveau coronavirus. Après son hospitalisation, des dizaines de personnes de son entourage ont été placées en quarantaine pendant 14 jours. Avec un autre cas d’infection massive, ils représentent maintenant la majeure partie des 122 cas de coronavirus signalés en Arménie jusqu’à présent.

Alors que l’on annonçait la mise en place de cordons sanitaires autour d’Echmiadzin pour freiner la propagation de l’infection et, plus tard, de l’instauration de l’état d’urgence dans tout le pays, de nombreux utilisateurs de Facebook et d’autres médias sociaux en Arménie ont exprimé leur colère face à ce qu’ils ont décrit comme une conduite irresponsable. Certains ont utilisé un langage offensant et ridicule à l’encontre de la femme. Le médiateur arménien Arman Tatoyan est intervenu en demandant aux utilisateurs des médias sociaux de cesser d’insulter les femmes et de dégrader leur dignité.

L’avocat Gohar Hovhannisian, qui représente les intérêts de cette femme actuellement en quarantaine, a déclaré qu’un membre de sa famille qui vit à l’étranger a déposé la plainte, considérant que des actes illégaux ont été commis contre elle en Arménie.

Elle s’est dite convaincue que le bureau du procureur et la police seront impartiaux dans l’enquête et que les auteurs de l’infraction seront appelés à rendre des comptes.

Le bureau du procureur a déclaré que le rapport a été transmis à la police pour enquêter sur l’affaire.

Selon Hovhannisian, la photo de la femme a été publiée sur des comptes réels et sur des faux. « Cela affecte l’état mental d’une personne. Imaginez qu’une personne soit malade et que de tels mots soient employés à son encontre et que ses données personnelles soient publiées », a-t-elle déclaré.

La militante des droits de l’homme Zaruhi Hovhannisian (sans lien avec l’avocat) a souligné que la protection des données personnelles est inscrite dans la loi arménienne, ajoutant que dans ce cas, la divulgation des données a permis d’identifier la personne. « De plus, en vertu de la loi sur les soins médicaux et les services publics, il est interdit de divulguer des secrets médicaux, de parler des examens médicaux des personnes et du déroulement de leur traitement ainsi que de transmettre ces données à des tiers », a -elle déclaré.

En début de semaine, un propriétaire de magasin à Erevan a déposé une plainte à la police, alléguant qu’il avait été attaqué par des proches de la femme Echmiadzine pour avoir publié une blague à son sujet sur Facebook.

La police a déclaré qu’elle avait identifié et interrogé trois personnes au sujet de l’incident, mais n’a pas révélé leur identité.