L’Arménie est le 116e pays le plus heureux du monde selon une étude des Nations Unies

Selon le World Happiness Report 2020 qui est une mesure du bonheur par pays publiée par les Nations Unies, l’Arménie maintien sa position par rapport à l’an dernier. L’Arménie qui est à la 116e place mondiale, devant la Géorgie 117e et l’Iran 118e. L’Azerbaïdjan est 89e et la Turquie 93e.

Le classement est établi avec 153 pays. Pour la deuxième année consécutive, la Finlande est en tête des pays les plus heureux de la planète. Parmi les dix premiers pays on compte le Danemark, la Suisse, l’Islande, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède, la Nouvelle Zélande, l’Autriche et le Luxembourg. Les Etats-Unis sont 17e, la France 23e, la Russie 73e. En bas du tableau figure l’Afghanistan en compagne des pays tels que le Zimbabwe, le Sud Soudan, l’Inde, le Rwanda, la Tanzanie, le Yémen, le Malawi et la République centrafricaine.

Krikor Amirzayan