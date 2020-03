La pyramide de Tirana va renaître en tant que nouveau centre TUMO Center for Creative Technologies

Rappel du passé totalitaire de l’Albanie, la pyramide a été érigée pour célébrer le dictateur albanais Enver Hoxha, après sa mort en 1985. Elle a longtemps été abandonné et le conseil municipal avait même décidé de la démolir en 2011. Elle va renaître en tant que centre d’éducation conçu à l’image du centre TUMO Center for Creative Technologies d’Erevan.

TUMO est un nouveau type d’expérience éducative à l’intersection de la technologie et du design. Les centres TUMO offrent aux adolescents une formation et des ateliers dans le domaine des nouvelles technologies créatives de l’image et du numérique.

Source : Radio publique d’Arménie