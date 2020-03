Les chefs de la police et du Service de sécurité nationale arméniennes confirmés à leurs postes

Dans la situation de crise que traverse l’Arménie, où l’état d’urgence vient d’être décrété pour tenter d’endiguer la pandémie de coronavirus qui a déferlé sur la planète, les départements clés de la sécurité nationale se trouvent en première ligne. Aussi, les chefs du Service de sécurité nationale (SSN) d’Arménie et de la police nationale, qui avaient à ce jour un statut provisoire, ont-ils été confirmés de manière permanente à ces postes hautement sensibles un an et demi après le limogeage de leurs prédécesseurs. Le président arménien Armen Sarkissian a signé les décrets afférents jeudi 19 mars, à la demande du (...)