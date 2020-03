L’introduction d’un nouveau système d’approvisionnement alimentaire dans les Forces Armées a été discutée

Une réunion s’est tenue le 17 mars au gouvernement, dirigée par le Premier ministre, au cours de laquelle les questions liées au nouvel ordre d’approvisionnement alimentaire dans les forces armées de la République d’Arménie ont été discutées. Le ministre de la Défense David Tonoyan, le vice-ministre de la Défense Makar Ghambarian, le chef par intérim du Service de contrôle de l’État Argishti Karamian, le premier chef adjoint d’Etat-major des Forces armées Onik Gasparian, et d’autres fonctionnaires ont participé à la discussion.

Ouvrant la réunion, le Premier ministre a noté : « Chers collègues, nous nous sommes réunis aujourd’hui pour discuter du nouvel ordre d’approvisionnement alimentaire dans les Forces armées. Cette discussion est particulièrement importante maintenant, car nous avons initialement considéré ce programme comme un soutien à notre marché intérieur, et en particulier dans la crise actuelle, il est très important que nous puissions poursuivre ce programme efficacement, mais aussi avoir toutes les réponses. »

Les questions liées à l’introduction d’un nouvel ordre d’approvisionnement alimentaire dans les Forces armées ont été discutées lors de la réunion. Les travaux menés par le ministère de la Défense, les organisations du secteur privé ainsi que les résultats des études de la BERD ont été présentés. La discussion s’est concentrée, en particulier, sur les mécanismes efficaces pour la pleine organisation du processus, sur la création d’une chaîne de services complète, sur les problèmes existants et sur les prochaines étapes.

Le Premier ministre a noté que l’une des priorités de l’État était le développement d’un système efficace de fourniture de nourriture de qualité aux Forces armées, et ce processus devrait être organisé de la manière la plus transparente, sans abus. Dans le cadre de travaux ultérieurs, Nikol Pashinyan a chargé de mener à bien le processus par le biais de procédures d’appel d’offres, soulignant qu’il ne devrait y avoir aucun doute sur la légalité et la transparence des offres et une approche systématique pour résoudre les problèmes existants.

Le Chef du gouvernement a salué et accordé de l’importance à la continuité des travaux dans l’atmosphère d’interaction et a donné des recommandations appropriées.