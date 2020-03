Dans l’hebdomadaire « Marianne » (n°1200 du 13 au 19 mars), Jacques Julliard signe un éditorial titré « Erdogan nous met au pied du mur » analysant les visées du « nouveau sultan ».

Il écrit « il n’est pas si vieux, le temps où la Turquie, considérée par les Américains comme le bastion avancé des valeurs occidentales dans l’Orient compliqué, entrait dans l’Otan et frappait aux portes de l’Union européenne, tandis qu’Erdogan, qui se voit comme le nouveau sultan d’un empire qui pourrait aller de la Libye aux portes de l’Asie centrale, était tenu alors par les « meilleurs experts » comme un nouveau Robert Schuman, alors qu’il était déjà un nouvel Abdulhamid II (calife de 1876 à 1909), despote féroce et modernisateur, impitoyable l’égard des minorités ethniques et religieuses, s’appuyant sur l’islam pour refaire l’Empire ottoman une grande puissance. Les Arméniens, les Bulgares, les Kurdes en savent quelque chose. C’est pourquoi Jean-François Colosimo, bon connaisseur de la période et de la région, a raison de poser la question : « Face à l’agression d’Erdogan, jusqu’où ira la naïveté des Européens ? ». L’agression, c’est l’utilisation des réfugiés syriens (…) comme une dissuasion massive à l’égard de l’Europe. »

A l’exemple de Jacques Julliard, de nombreux éditorialistes et analystes politiques européens commencent progressivement à comprendre la stratégie d’Erdogan, héritier de l’Empire ottoman…

Krikor Amirzayan