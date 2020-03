Quatre Etats du Conseil de l’Europe activent des dérogations à la CEDH

Strasbourg, 19 mars 2020 (AFP) - La Lettonie, la Roumanie, la Moldavie et

l’Arménie ont activé face au coronavirus l’article de la Convention européenne

des droits de l’Homme qui permet d’y déroger en état d’urgence et d’autres

pourraient suivre, a-t-on appris jeudi auprès du Conseil de l’Europe.

Ces quatre Etats membres du Conseil de l’Europe ont "officiellement

notifié" ces derniers jours se trouver en état d’urgence et activer la

dérogation prévue par l’article 15 de la Convention, a expliqué un

porte-parole de l’institution paneuropéenne à l’AFP, soulignant que "d’autres

(allaient) suivre", alors que l’épidémie progresse rapidement sur le continent

européen.

Selon ce porte-parole, la France n’a à ce jour pas notifié de dérogation au

secrétaire général du Conseil de l’Europe, une organisation qui compte 47

Etats membres.

L’article 15 de la Convention européenne des droits de l’Homme prévoit

qu’"en cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la

nation« , un Etat membre »peut prendre des mesures dérogeant aux obligations

prévues par la CEDH, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la

condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres

obligations découlant du droit international".

L’activation de l’article 15 n’autorise toutefois pas un Etat à déroger aux

articles de la Convention protégeant le droit à la vie et interdisant la

torture et l’esclavage.