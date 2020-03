Pachinian met 280 millions d’euros sur la table

L’Arménie, l’Artsakh et le peuple arménien devront sortir renforcés de cette crise ; c’est le souhait exprimé par le premier ministre arménien au cours du Conseil des ministres du 19 mars. « Notre décision est catégorique, nous ne nous fixons pas comme objectif de restaurer la situation économique d’avant la crise, même si les résultats étaient bons en Arménie. Nous avons choisi d’être ambitieux. La logique de nos décisions est la suivante : réaliser des programmes de développement, nous concentrer peut-être davantage sur le planning de réformes déjà élaboré et bien entendu apporter le plus grand soutien à l’économie qui doit, à son tour, suivre une logique de développement. La crise mettra également en évidence un certain nombre de défis sociaux, il va falloir se confronter à ceux-ci et prendre des initiatives adéquates dans ce sens ».

Depuis le début de la crise du Coronavirus, Pachinian a adopté une posture positive à l’égard de la situation économique. Pour lui, l’effondrement auquel l’économie globale sera confrontée, sera une source d’opportunités pour ceux qui pourront se placer au bon moment dans les bons secteurs, puisque toutes les cartes seront redistribuées, une fois la crise sanitaire terminée. « Dans ce contexte de baisse généralisée du PIB mondial, bien sûr, notre économie subira des pertes importantes, mais notre but sera de saisir toutes les opportunités qui vont s’ouvrir, et d’occuper les nouveaux espaces qui vont se dégager, pour pouvoir booster notre économie ». Il souhaite aussi profiter de l’occasion pour améliorer toute une série de services qui nécessitent un développement ; il cite, par exemple le besoin de mettre en place ou d’améliorer les services on-line dans le système bancaire, le e-commerce, les livraisons à domicile, etc.

Pour lui, le tout est de savoir comment imaginer ce futur qui nous semble incertain, pour mieux identifier les domaines où investir et les secteurs sur lesquels l’aide de l‘Etat doit se concentrer. Dans le pack global de 280 millions d’euros d’aide à l’économie annoncée par le gouvernement, Pachinian en consacre une bonne partie, à savoir 148 millions d’euros (et plus si nécessaire) au soutien des projets novateurs. « Toutes les personnes qui ont des idées, maintenant plus que jamais, doivent être sûres que le gouvernement sera à leur côté ».

47 millions d’euros seront consacrés au soutien aux entreprises qui décideront d’emprunter auprès des banques arméniennes pour verser les salaires de leurs employés, leurs cotisations, leurs impôts et pour se procurer les matières premières nécessaires à leur activité. Ces entreprises pourront contracter des prêts dont la moitié sera co-financée par l’Etat à taux zéro, et l’autre moitié prise en charge par la banque sera soutenue par l’Etat afin qu’elle puisse être, elle aussi proposée à taux zéro. Le raisonnement du premier ministre est simple : si le citoyen perçoit son salaire, il n’aura aucune raison de ne pas rembourser ses prêts, de ne pas payer ses impôts, et cela permettra à l’économie de ne pas s’effondrer.

47 millions d’euros seront réservés à l’aide sociale d’urgence pour éviter une chute vertigineuse du niveau de vie des citoyens, cela va servir selon Pachinian à « éteindre l’incendie ; le citoyen doit pouvoir se nourrir et vivre normalement. Chaque citoyen et chaque entrepreneur doit être certain que le gouvernement sera debout à ses côtés ».

Il a aussi considéré que le moment était propice pour aider rapidement le secteur agricole, en proposant là aussi des prêts à taux zéro, afin d’encourager les gens à s’investir dans l’agriculture. Sans prôner l’autarcie, le premier ministre se demande pourquoi on ne penserait pas à produire nous-mêmes la plupart des denrées nécessaires à notre alimentation, voire à les exporter si nous sommes capables d’accroître notre production agricole. L’Etat sera également là pour fournir l’aide nécessaire.

Bien entendu, le train de mesures annoncé par le gouvernement ne satisfait pas tout le monde. Mané Tandilian du parti d’opposition « Arménie lumineuse », présidente de la commission permanente chargée des questions financières et budgétaires, pense que l’Etat devrait autoriser une exonération fiscale aux entrepreneurs pendant une certaine période. La députée s’inquiète surtout pour les PME. Elle est persuadée que l’Etat doit les soutenir, en allégeant leurs charges, en accordant des exonérations fiscales mais aussi en leur permettant de contracter des prêts à taux zéro. Lorsque les salariés ne peuvent se rendre au travail ni travailler à distance, c’est l’Etat qui devrait prendre en charge leurs salaires, « Nous ne pouvons pas laisser nos employeurs et nos entrepreneurs seuls, parce que nous avons besoin de garder ces emplois ». Mais la réponse du vice-président du Comité des Recettes de l’Etat, Edouard Hovanissian n’a pas tardé ; elle est catégorique pour l’instant : « aucune décision de report ni d’exonération d’impôts n’est à l’étude ».

Hilda Kéchichian