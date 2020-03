Athena Manoukian « Soyez patients, ne renoncez pas et rappelez-vous qu’après la pluie viendra l’arc en ciel »

La chanteuse arménienne de Grèce, Athena Manoukian qui devait représenter l’Arménie à l’Eurovision 2020 avec sa chanson « Chains on You » qui dépasse les 2 millions de vues sur YouTube lance un message à l’Arménie et aux Arméniens de la planète sur Instagram.



« Mes amis, vous devez savoir que dans la vie tout a une signification. Mon expérience me montre que si un projet ne se réalise pas c’est qu’il doit être suivie d’un meilleur, encore plus grand. Maintenant je crois à cela. Ce qui s’est passé c’est uniquement pour le meilleur. Et le temps le montrera. » écrit Athena Manoukian. Elle ajoute « J’ai rencontre des gens étonnants, chers, singuliers, mon équipe, ma famille arménienne. Ils ont travaillé sans cesse et ont cru en mes forces. C’est le plus grand cadeau. Soyez patients, ne vous résignez jamais, après la pluie viendra apparait toujours l’arc en ciel. Nous arriverons à nos fins. Je vous aime toujours et de vous remercie de tout cœur pour votre soutien. Prenez soin de vous. Le meilleur est à venir. Nous reviendrons plus forts encore ».

Krikor Amirzayan