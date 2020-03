En raison de le la pandémie du coronavirus l’un des plus anciens titres de la presse arménienne d’Istanbul, le journal (papier) « Marmara » a cessé sa parution pour une date indéterminée.

La rédaction dans un message indique qu’elle est contrainte d’arrêter la parution du journal édité « Marmara » et propose à ses lecteurs de se retrouver par le net et les réseaux sociaux. « En espèrent que tout redevienne en ordre et qu’on continue notre parution » indique « Marmara » qui parait à Istanbul depuis 1940. Son rédacteur en chef et propriétaire est Robert Hadéjian.

Krikor Amirzayan