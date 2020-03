Le gouvernement et les entreprises mettent en œuvre de nouvelles mesures contre le coronavirus

Des organisations arméniennes, des entreprises et le gouvernement adaptent des mesures pour limiter la propagation du coronavirus dans le pays.

Le Premier ministre Nikol Pashinyan, dans une interview accordée à Shant TV, a annoncé que le gouvernement fournirait plus de 300 millions USD (150 milliards AMD) pour soutenir l’économie et les entreprises. « Nous voulons prendre des mesures qui non seulement aideront les entreprises, mais toucheront également des personnes spécifiques », a-t-il déclaré. Le Premier ministre a ajouté que le gouvernement subventionnerait 50% des intérêts de prêt pour les entreprises qui emprunteraient de l’argent auprès des banques commerciales arméniennes pour payer les impôts, factures et salaires des employés.

Le ministre de la Santé Arsen Torosyan rapporte que de nouveaux services hospitaliers sont en cours de construction à côté de l’hôpital d’infection de Nork pour 40 autres patients. Selon Arsen Torosyan, l’infrastructure sera prête dans les trois à quatre jours.

Arsen Torosyan a également mentionné qu’il avait personnellement transféré 200 $ pour soutenir la lutte contre le coronavirus. Avec cette action, il encourage ceux qui peuvent faire un don et soutenir la lutte contre le virus.

« Je voudrais vous rappeler que le ministère des Finances a ouvert un compte du Trésor pour soutenir les mesures du ministère de la Santé visant à prévenir et à vaincre le coronavirus », a déclaré Arsen Torosyan.

L’Université médicale d’État d’Erevan a annoncé qu’elle transférerait 4 000 $ sur ce compte.

Hasmik Harutyunyan, porte-parole d’Anna Hakobyan, l’épouse du Premier ministre, a rapporté qu’Hakobyan avait demandé hier au ministère de la Santé de se porter volontaire. Le 16 mars, le ministère de la Santé a appelé les gens à recruter des volontaires afin de mettre en œuvre diverses actions dans le cadre de la situation des coronavirus. Plus de 2 000 personnes se sont déjà inscrites et se sont déclarées prêtes à participer aux travaux du ministère.

Le Ministère de l’administration territoriale et des infrastructures est informé que les trains et les gares domestiques sont nettoyés régulièrement.

Le personnel travaillant avec les passagers reçoit des masques médicaux, des gants et des liquides antibactériens. Les stations sont systématiquement ventilées et désinfectées.

Les passagers de toutes les gares sont régulièrement informés par un enregistrement audio des comportements des individus qui peuvent empêcher leur propagation. Des salles spéciales ont également été aménagées dans les gares, qui seront mises à la disposition des passagers ou du personnel éventuellement malades.

Le président Armen Sarkissian a signé les amendements et ajouts à la loi sur l’enseignement général et les ajouts à la loi sur l’autonomie locale dans la ville d’Erevan pour introduire l’enseignement à distance en Arménie. En raison de la crise des coronavirus, les établissements d’enseignement tels que les écoles et les universités sont fermés.

Menu.am, un service de livraison de nourriture, a annoncé la mise en place d’un nouveau service de « livraison de tout ». L’entreprise expédiera tous les plats et produits des restaurants et magasins qu’elle n’utilisait pas régulièrement pour travailler directement avec les maisons des résidents. Ils expédieront également des documents et des objets personnels afin que les gens ne sortent pas et ne mettent pas eux-mêmes et d’autres en danger.

