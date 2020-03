115 cas de personnes touchées par le coronavirus en Arménie

Aujourd’hui 19 mars à 9h00 (heure d’Erévan), 5 nouveaux cas de personnes atteintes par le Covid-19 en Arménie étaient recensées. Ainsi l’Arménie compte désormais 115 malades infectés par le coronavirus. Selon les médecins, l’état de santé de l’ensemble des malades reste satisfaisant. Parmi ces 115 cas, 99 sont des contaminations sur deux sites bien déterminés dont l’un à Etchmiadzine. Par ailleurs près de 700 personnes sont en quarantaine. Le gouvernement arménien a pris les décisions nécessaires pour faire face à ce virus. La première est le confinement dans les habitations. Des règles strictes son régulièrement diffusées par les médias et les citoyens d’Arménie semblent appliquer sérieusement ces recommandations. Mais la vie économique, sociale, culturelle, sportive de l’Arménie semble s’être arrêtée. Le bilan économique -à commencer par la chute vertigineuse du tourisme- sera difficile. Le gouvernement arménien a débloqué une aide de 150 milliards de drams pour faire face à cette pandémie. Mais alors que l’Europe débloque plus de 1 200 milliards d’euros face au coronavirus, les 150 milliards de drams de l’Arménie peuvent s’avérer quelque peu limités… L’Arménie qui enregistra l’an dernier une croissance économique très forte de plus de 7% pourrait cette année plonger dans le rouge, comme d’ailleurs l’ensemble des pays de la planète.

Krikor Amirzayan