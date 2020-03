Le livre illustré « Mayranouche » de Jean Villemin vient de paraitre dans la collection « Texte et trait » aux éditions Petra (https://www.editionspetra.fr/livres/mayranouche).

Nous avons posé deux questions à l’illustrateur et l’auteur du livre Jean Villemin.



Pourquoi ce livre ?

Je connais bien la Turquie pour y avoir souvent et beaucoup voyagé. Qui voyage en Turquie ne peut passer sans voir les ruines, les ruines des villages abandonnés, des églises, certaines outragées volontairement. La présence en creux de la population arménienne d’avant 1915 est partout, dès lors que les yeux veulent bien s’ouvrir.

La question à laquelle j’ai tenté de répondre est la suivante :

Comment parler du génocide des Arméniens sans en parler ?

Comment raconter sans raconter ?

Le procédé narratif qui s’empare d’une poupée, Mayranouche, permet de dire sans dire.

En effet la poupée est en fin de chaîne.

Si on remonte, on trouve une petite fille, un frère, un père, une mère, une famille, une société...

Et si la poupée souffre, c’est que la société est bouleversée profondément.

Dès lors que Mayranouche est tourmentée, la société dans son entier l’est davantage encore.

Ce procédé m’a semblé efficace, il permet de ne pas aborder l’Histoire majuscule et rester dans une narration avec un doudou de chiffon, fait de chutes de tissu, de crin de cheval et de son de blé.

A qui est destiné ce livre ?

Le livre s’adresse à tous et aux enfants de 7 à 177 ans !

www.jeanvillemin.com

Krikor Amirzayan