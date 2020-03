Messe hier à Sainte Gayané (Etchmiadzine) à l’occasion de la Journée internationale de prière pour les victimes du coronavirus

Hier 18 mars à l’appel du Catholicos Karékine II pour une Journée internationale de prière pour les victimes et malades du coronavirus dans le monde une messe était réalisée à 19 heures à l’église Sainte Gayané d’Etchmiadzine. Messe qui était transmise en direct par la Chaîne de Télévision publique d’Arménie ainsi que d’autres chaînes de télévision et des sites internet. Karékine II appelait également à réaliser cette messe dans toutes les églises arméniennes d’Arménie, de l’Artsakh et dans le monde. L’Eglise arménienne marquait ainsi par cette messe la solidarité l’Arménie mais également avec l’humanité toute entière qui souffre du coronavirus.

Krikor Amirzayan