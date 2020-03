L’Eurovision 2020 est annulé à cause du coronavirus

Pour la première depuis sa naissance il y a 64 ans, le concours Eurovision de la chanson qui devait se tenir en mai à Rotterdam (Pays-Bas) est annulé en raison du coronavirus ont annoncé aujourd’hui les organisateurs. La finale du concours européen de la chanson devait se dérouler le 16 mai et les demi-finales le 12 et 14 mai. L’arméno-grecque Athena Manoukian devait représenter l’Arménie avec sa chanson « Chains on You ». Athena Manoukian était l’une des favorites de l’Eurovision 2020, sa chanson diffusée il y a quatre jours sur YouTube enregistre déjà près de 2 millions de vues.

Krikor Amirzayan