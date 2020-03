Plan d’aide de 14 milliards et facéties nationalistes d’Erdogan

Ankara, 18 mars 2020 (AFP) - Le président Recep Tayyip Erdogan a annoncé

mercredi un plan de 14 milliards d’euros pour soutenir l’économie de la

Turquie face à la crise du nouveau coronavirus, et appelé ses concitoyens à

sortir le moins possible.

Parmi les mesures annoncées par M. Erdogan à l’issue d’une réunion à Ankara

consacrée à la pandémie de Covid-19, figurent des réductions d’impôts pour les

entreprises et des aides financières pour les foyers modestes.

M. Erdogan a également assuré que l’Etat viendrait en aide à la compagnie

aérienne Turkish Airlines, fleuron de l’industrie turque et durement touchée

par l’annulation massive de vols dans le cadre de mesures visant à limiter la

propagation du virus.

"Aucun virus n’est plus fort que la Turquie, que l’unité du peuple turc et

que les mesures que nous prenons et allons prendre", a affirmé M. Erdogan.

Afin de minimiser le risque de contagion, M. Erdogan a par ailleurs exhorté

les Turcs à rester chez eux, sauf en cas de nécessité.

"Je demande à mes concitoyens de ne pas sortir et de ne pas être en contact

avec les autres", a déclaré le président turc, estimant que ce confinement

volontaire ne devrait pas dépasser trois semaines.

La Turquie avait déjà pris plusieurs mesures ces derniers jours pour

enrayer la propagation du Covid-19 qui a fait un mort et près d’une centaine

de malades dans ce pays, selon les derniers chiffres officiels communiqués

mardi soir.

Les écoles ont notamment été fermées et les vols suspendus avec 20 pays.

Et mercredi, la Turquie a annoncé la fermeture des frontières terrestres

avec la Grèce et la Bulgarie.