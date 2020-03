Des compagnies aériennes annulent leurs vols vers l’Arménie en raison de restrictions de voyage

Une petite vingtaine de compagnies aériennes ont temporairement annulé des vols à destination et en provenance de l’Arménie après l’introduction de restrictions de voyage dans le pays du Caucase du Sud dans le cadre d’un état d’urgence de 30 jours du au coronavirus.

Selon le service de presse du gouvernement arménien, la suspension des vols concerne un certain nombre de destinations, notamment Moscou, Rome, Milan, Tbilissi, Tel-Aviv, Doha, Minsk, Charm el-Cheikh, Lyon, Varsovie, Kiev et Dubaï.

L’Arménie a décrété l’état d’urgence le 16 mars, alors que le nombre de nouveaux cas de coronavirus (...)