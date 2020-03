En Arménie aussi, le gouvernement met en place un système d’enseignement à distance

Le système éducatif de l’Arménie passe à l’enseignement à distance en raison des fermetures d’écoles dues au coronavirus, a expliqué un responsable gouvernemental.

Arayik Harutiunian, ministre de l’Education, des Sciences, de la Culture et des Sports, a annoncé hier que le nouveau système sera testé dans le pays au cours des deux prochaines semaines.

Toutes les écoles, universités et jardins d’enfants d’Arménie ont été fermés le 13 mars lorsque le nombre de nouveaux cas de coronavirus a commencé à augmenter rapidement dans le pays, conduisant à la déclaration de l’Etat d’urgence nationale.

En vertu de cette dernière, tous les établissements d’enseignement doivent rester fermés au moins jusqu’au 14 avril.

Dans l’intervalle, le gouvernement du Premier ministre Nikol Pachinian a dit que le nouveau défi représente également une bonne occasion de piloter un programme d’enseignement à distance prôné depuis longtemps.

Le ministre Harutiunian a affirmé aux journalistes hier que s’il réussissait, le système d’enseignement à distance pourrait devenir un outil efficace pour le système éducatif arménien au-delà de cette période d’urgence.

Le ministre a cité l’un des points du décret sur l’état d’urgence qui laisse la possibilité d’organiser des cours à distance.

« En ce qui concerne le système d’enseignement supérieur, nous avons pu trouver des solutions grâce à la coopération avec les universités et à la suite de nos consultations. Une situation est apparue lorsque les écoles supérieures ont confirmé qu’elles avaient entrepris divers moyens d’assurer l’enseignement à distance au cours de cette période et qu’elles avaient déjà commencé à mettre en œuvre l’enseignement à distance », a précisé le ministre.

Selon Harutiunian, le ministère surveille le processus dans les universités pour comprendre l’intégrité de l’enseignement à distance.

« En ce qui concerne les établissements d’enseignement général, nous voyons beaucoup d’enthousiasme ici. Sans notre ingérence, certains établissements d’enseignement - dans certains cas des salles de classe, dans certains cas des enseignants - ont commencé à utiliser des plateformes en ligne pour assurer la continuité du processus éducatif. Et je souhaite la bienvenue à ces professionnels, ces chefs d’établissements d’enseignement et organisateurs, et je dis que vous êtes nos partenaires, et nous sommes vos partenaires, et ensemble, nous devons franchir cette étape et aider tous les établissements d’enseignement qui n’ont pas eu cette opportunité ou manquait jusqu’à présent de tels outils pour leur fournir ce qu’il faut pour organiser l’enseignement à distance », s’est exprimé Harutiunian.

Le ministre a ajouté que les mesures d’urgence deviendraient ainsi un projet pilote national dans le domaine de l’enseignement à distance. Il a rappelé que, dans le cadre du programme gouvernemental, l’introduction d’un système d’enseignement à distance était initialement prévue en Arménie pour décembre 2021.

Le ministre a indiqué qu’un portail en ligne (https://heravar.armedu.am) a été créé pour recueillir des informations sur les plateformes de mise en œuvre de ces programmes. Les enseignants recevront une formation leur permettant d’acquérir les connaissances et l’expérience nécessaires à l’enseignement à distance, a souligné le ministre.

Harutiunian a noté que l’enseignement à distance « ne concerne pas l’éducation hors des écoles, il s’agit d’organiser le processus d’apprentissage par des moyens techniques ».

Comme les étudiants d’Arménie doivent rester chez eux, la télévision publique arménienne diffusera des cours chaque matin pendant plus de deux heures. En outre, une société de télécommunications privée, Ucom, fournira une chaîne de diffusion séparée 24 heures sur 24. De plus, le ministère de l’Éducation aura sa propre chaîne YouTube où des vidéos de formation seront publiées.