Le livre illustré « Mayranouche » de Jean Villemin -préfacé par Claire Mouradian » vient de paraitre dans la collection « Texte et trait » aux éditions Petra (https://www.editionspetra.fr/livres/mayranouche), 86 pages, 16€. Les illustrations sont de Jean Villemin.

Note de l’éditeur :

« L’histoire de la poupée Mayranouche débute à la fin de l’hiver 1915 à Van, bourgade de Turquie, située en Anatolie orientale et peuplée en majorité d’Arméniens.

À partir d’avril 1915, eurent lieu dans tout le pays et aux dépens de la population arménienne, les massacres et les déportations organisées par les « Jeunes-Turcs ».

Mais c’est une toute autre histoire et la destinée de la poupée de son et de tissu Mayranouche, si elle est triste, n’est qu’un souffle dans la tempête qui conduisit au génocide des Arméniens. »

La véritable histoire de Maïranouche, poupée de son et de tissu, racontée par le chat Azad et écrite par Jean Villemin

Parution en avril ! Album en 3 couleurs : noir, blanc et rouge

Les pérégrinations de Maïranouche Մայրանուշ dans l’Empire ottoman

L’histoire débute en avril 1915 à Van au bord du lac du même nom. Pérégrinations et avatars, car la poupée va subir bien des vicissitudes et outrages…

Maïranouche signifie « mère douce » en arménien. C’est un prénom qui peut se scinder en deux : mère et douce… Mais nous voici déjà dans l’histoire.

L’album va paraître en arménien aux ÉDITIONS KYURKCHYAN à Erevan. La rafle des notables de Constantinople du 24 avril 1915 marque le début du génocide des Arméniens.

Krikor Amirzayan