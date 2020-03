Le journaliste azéri Afghan Mukhtarli libéré

Afghan Mukhtarli a été, à la surprise générale, libéré des geôles azéries mardi 17 mars et expulsé en Allemagne où il a rejoint son épouse, Leyla Mustafayeva et sa fille. Journaliste indépendant à Meydan TV et à l’Institute for War and Peace Reporting, il avait été enlevé en mai 2017 à Tbilissi, où il vivait en exil avec sa famille. Exfiltré dans des conditions rocambolesques vers Bakou, son enlèvement avait suscité la réprobation générale et avait conduit le président géorgien Giorgi Margvelashvili et les partis d’opposition à critiquer le gouvernement géorgien pour la mollesse de sa réaction. Condamné en 2018 à six ans de prison pour contrebande de devises, franchissement illégal de frontières et résistance à la police sa libération dénote une certaine sensibilité du pouvoir azéri aux pressions internationales. Harlem Désir représentant de l’OSCE pour la liberté de la presse s’est réjoui de cette libération.