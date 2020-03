L’Arménie va accroître sa capacité hospitalière assure le ministre de la Santé

L’Arménie cherche à étendre sa capacité à placer des patients dans des hôpitaux suite à la déclaration d’un état d’urgence à cause de l’épidémie de Coronavirus dans le pays du Caucase du Sud.

Le ministre de la Santé, Arsen Torosian, a affirmé hier que l’hôpital spécialisé d’Erevan pour les maladies infectieuses bénéficierait de dizaines de services supplémentaires d’ici la fin de la semaine.

« La construction de la salle d’accueil modulaire de l’hôpital des maladies infectieuses de Nork bat son plein. Nous allons avoir 40 nouveaux services en 3-4 jours », a annoncé le ministre dans un post Facebook.

Étant donné que le nombre de cas de coronavirus en Arménie a commencé à augmenter rapidement à la fin de la semaine dernière, l’hôpital de Nork a commencé à traiter uniquement les patients atteints de la nouvelle infection potentiellement mortelle.

Selon les données officielles publiées le 18 mars au matin, le nombre de personnes infectées par le Coronavirus en Arménie a atteint 84. Selon les autorités, le premier patient COVID-19 arménien identifié le 1er mars s’est rétabli.

Dans une vidéo en direct sur Facebook mardi soir, le ministre Torosian a expliqué qu’environ 600 personnes soupçonnées d’avoir eu des contacts avec des patients atteints de cCoronavirus sont actuellement en quarantaine. Il a précisé que le gouvernement avait la capacité de placer plusieurs centaines de personnes supplémentaires en quarantaine, mais a averti qu’au-delà, des auto-quarantaines seraient nécessaires.

Le 16 mars, le gouvernement arménien a décrété l’état d’urgence pour 30 jours suite à l’épidémie de Coronavirus. Un ensemble de limitations a été introduit, notamment une interdiction des rassemblements publics et la possibilité de restreindre les déplacements des personnes en raison de conditions épidémiologiques.

Les passages frontaliers terrestres avec l’Iran et la Géorgie restent ouverts uniquement pour le transport de marchandises. Les citoyens de 16 pays les plus touchés par le coronavirus, dont la Chine, l’Iran, la Corée du Sud, le Japon, l’Italie et certains autres pays européens, ont été interdits d’entrée en Arménie. Le ministère arménien des Affaires étrangères a exhorté les citoyens arméniens à ne pas se rendre dans des pays étrangers. Selon la règle de l’état d’urgence de l’Arménie, les citoyens arméniens peuvent quitter le pays par avion, mais devront être placés en quarantaine de 14 jours à leur retour.

L’Église apostolique arménienne, qui a commencé à mener toutes les liturgies à huis clos et limité d’autres services après la déclaration de l’état d’urgence en Arménie, a appelé à une « journée nationale de prière » sur la pandémie de Coronavirus le 18 mars.

« Nous invitons tout le monde à se réunir dans une prière privée - d’où qu’ils se trouvent - pour demander au Seigneur de guider le monde et notre peuple à surmonter cette tribulation dans un esprit d’unité et de soutien mutuel », a appelé sa Sainteté Karekine II, le Patriarche suprême et le Catholicos de tous les Arméniens, dans son appel en début de semaine.