️Communiqué de l’Eglise St-Sahag

⚠️ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ՍԲ.ՍԱՀԱԿ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ

⚠️COMMUNIQUÉ DE L’ÉGLISE ST-SAHAG

Յարգելի Հաւատացեալնե’ր,

Թագաժահրի (Քորոնավիրուսի) տարածման պատճառով պարտադրուած կը յայտարարենք որ.

Ա. Պատարագներ, հսկումի եւ արեւագալի արարողութիւնները չեն մատուցուիր։ Անոնք կը կատարուին դռնփակ եւ որքան հնարաւոր է ուղիղ հեռարձակումով։

Բ. Յուղարկաւորութեան պարագային՝ միայն տան եւ գերեզմանի կարգ, նեղ շրջանակով,

Գ. Սբ. Պսակի խորհուրդ չի’ կատարուիր արդէն Մեծ Պահքի ժամանակ,

Դ. Մկրտութեան խորհուրդը կը կատարուի միայն եթէ մկրտուողը հիւանդագին վիճակի մէջ կը գտնուի, նեղ շրջանակով ։

Այս օրուընէ՝ ցնոր տնօրինում։

Աղօթենք առ Աստուած որ բոլոր հիւանդաց շուտափոյթ առողջութիւն պարգեւէ եւ բոլորիս՝ քաջութիւն եւ համբերութիւն ։

⚠️⚠️⚠️

A cause de la propagation du coronavirus, nous sommes dans l’obligation de prendre les dispositions suivantes :

A) Toutes les cérémonies : messes, veillées et offices de l’Aube sont annulées. Elles auront lieu en huis clos et autant que possible diffusées en live.

B) En cas de funérailles, seules les cérémonies de mise en bière et du cimetière auront lieu en présence de l’entourage proche,

C) Le sacrement de mariage est déjà interdit en période de Carême,

D) Le sacrement de baptême peut être administré seulement si le baptisé est malade et en présence de l’entourage proche,

Tout ceci à partir d’aujourd’hui jusqu’à nouvel ordre.

Prions Dieu afin qu’Il puisse donner aux malades un prompt rétablissement et courage et patience à nous tous.